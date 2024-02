Discesa Crans Montana 2024, risultati e classifica: vince Gut, Pirovano 4ª davanti a Bassino e Brignone

Lara Gut-Behrami vince la discesa di Crans Montana, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. La 32enne di Sorengo trionfa nella gara di casa sfruttando l’assenza per infortunio di Goggia, che resta prima per soli 41 punti nella classifica di specialità. 1:19.11 il tempo di Gut, che rifila 21 centesimi a Flury e Huetter, seconde ex aequo in 1:19.32. Gara dolce e amara per l’Italia, che ne piazza tre in top ten, ma tutte ai piedi del podio. Pirovano è quarta a 30 centesimi (1:19.41), una sorprendente Bassino è quinta a 35 centesimi (1:19.49) e Brignone chiude il terzetto azzurro posizionandosi al sesto posto a 46 centesimi (1:19.57). Distacchi risicati con Venier che chiude le prime dieci a 59 centesimi da Gut (1:19.57). Fuori l’americana Isabella Wright, con il pettorale numero 3, in difficoltà come tutte le sue connazionali (Wiles 14ª e Macuga 20ª). Lontane le sorelle Delago. Nicol chiude a 1.00, Nadia a 2.25. Teresa Runggaldier a 1.33 in top 20. In classifica generale Gut approfitta delle assenze e allunga a +105 su Shiffrin, +512 su Vlhova, +522 su Goggia e +534 su Hector. Brignone terza a 346 dalla sciatrice svizzera.

1. Gut 1:19.11

2. Flury 1:19.32 (+0.21)

2. Huetter 1:19.32 (+0.21)

4. Pirovano 1:19.41 (+0.30)

5. Bassino 1:19.49 (+0.35)

6. Brignone 1:19.57 (+0.46)

7. Nufer 1:19.62 (+0.51)

8. Raedler 1:19.64 (+0.53)

9. Stuhec 1:19.65 (+0.54)

10. Venier 1:19.70 (+0.59)

16. Nicol Delago 1:20.11 (+1.00)

21. Runnggaldier 1:20.44 (+1.33)

32. Nadia Delago 1:21.36 (+2.25)

34. Thaler 1:21.72 (+2.61)