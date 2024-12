I migliori atleti al mondo sono pronti a sfidarsi in questa nuova stagione: ecco le classifiche generali della Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpino maschile e femminile. Lo svizzero Marco Odermatt proverà a conquistare la quarta Sfera di Cristallo consecutiva, ma dovrà vedersela con una concorrenza più agguerrita che mai, fra cui spiccano l’elvetico Loic Meillard e l’austriaco Manuel Feller. Grande attesa poi per il ritorno di Lucas Pinheiro Braathen (rappresentando non più la Norvegia ma il Brasile, paese natio della madre) e Marcel Hirscher (al rientro dopo cinque anni di stop sotto bandiera olandese, seguendo l’origine della mamma, e non più austriaca).

In campo femminile la svizzera Lara Gut-Behrami è chiamata all’impresa per difendere il trofeo vinto nella passata stagione. La favorita è sempre la statunitense Mikaela Shiffrin, ma attenzione anche alla polivalente Federica Brignone, senza dimenticare le altre due stelle azzurre, Sofia Goggia e Marta Bassino. Atteso anche il rientro di Petra Vlhova, in ripresa dopo il grave infortunio dello scorso inverno. Si inizia sulle nevi austriache di Soelden nel fine settimana del 26 e 27 ottobre, mentre le finali del circuito si svolgeranno nella Sun Valley (Stati Uniti) tra il 20 ed il 27 marzo: ogni punto sarà importante ai fini delle graduatorie che tengono conto dei risultati in tutte le specialità. Di seguito, le classifiche generali della Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpino in continuo aggiornamento.

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

Classifica generale femminile

AGGIORNATA DOPO SLALOM KILLINGTON

Camille Rast (SUI) 287 Mikaela Shiffrin (USA) 245 Zrinka Ljutic (CRO) 202 Sara Hector (SWE) 182 Lena Duerr (GER) 181 Katharina Liensberger (AUT) 177 Wendy Holdener (SUI) 173 Lara Colturi (ALB) 156 Anna Swenn Larsson (SWE) 146 Paula Moltzan (USA) 141

12. Federica Brignone (ITA) 100

35. Giorgia Collomb (ITA) 27

37. Martina Peterlini (ITA) 25

38. Asja Zenere (ITA) 24

40. Marta Bassino (ITA) 20

49. Ilaria Ghisalberti (ITA) 10

49. Beatrice Sola (ITA) 10

60. Lara Della Mea (ITA) 5

Classifica generale maschile

Clement Noel(FRA) 200/ Henrik Kristoffersen (NOR) 200 – Alexander Steen Olsen (NOR) 148 Atle Lie McGrath (NOR) 142 Justin Murisier (SUI) 114 Loic Meillard (SUI) 105 Kristoffer Jakobsen (SWE) 104 Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 100 Steven Amiez (FRA) 90 Marco Odermatt (SUI) 80

13. Alex Vinatzer (ITA) 59

34. Luca De Aliprandini (ITA) 26

55. Giovanni Borsotti (ITA) 12

55. Dominik Paris (ITA) 12

65. Florian Schieder (ITA) 8

74. Mattia Casse (ITA) 5

74. Tobias Kastlunger (ITA) 5

78. Giovanni Franzoni (ITA) 4

82. Stefano Gross (ITA) 3