Coppa del Mondo femminile sci, Bassino dopo il quarto podio consecutivo: “Chiuso l’anno in bellezza”

Si è chiuso oggi il bis dello slalom gigante di Semmering. Ennesima grande prova di Marta Bassino, che ha commentato così il terzo posto di stamattina:“E’ stata una lotta anche oggi e sono contenta di questi due giganti per chiudere l’anno in bellezza. Oggi è stata tosta interpretare le due manches, perché la prima era molto dritta, molto particolare mentre la seconda era segnata e buia. Sono felice comunque di come son riuscita a gestire il tutto e di come sta andando. Cercherò di continuare a sciare così, cercando di giocarmela in tutte le gare, sapendo che posso farlo e quindi guardo avanti. Andrò qualche giorno a casa per poi ripartire per un gennaio molto intenso”.

Buona prova, ma con qualche rammarico, anche di Federica Brignone, che ha chiuso dietro a Bassino in quarta posizione: “Oggi veramente vicina al podio. Mi brucia un po’ perché nella seconda manche sapevo che la lunga avrei dovuto tirarla bene, e invece mi son fatta fregare giocandomi il podio. Ovvio, non avrei vinto la gara ma mi è spiaciuto comunque. Ho fatto quattro manche molto solide, forse un po’ a pezzi, ma sono sempre più sicura e sto cominciando ad andare. Puntiamo al mese di gennaio con tante gare e i due appuntamenti italiani a cui te go moltissimo, avremo quasi tre gare a settimana e spero di continuare così in crescendo per sciare sempre più forte”