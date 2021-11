Coppa del Mondo Sci, a Lake Louise aumentano i casi di Covid tra atleti e tecnici: gare a rischio?

by Christian Poliseno

FIS Ski World Cup 2021-2022. Mattia Casse (ITA) Lake Louise (CAN) 27/11/2021 Photo: Marco Trovati / Pentaphoto

Circa una decina di persone tra atleti, tecnici ed accompagnatori del circo bianco sono stati trovati positivi ai test Covid effettuati a Lake Louise a margine della Coppa del Mondo. La maggior parte delle persone sarebbero parte della squadra Usa, ma non solo. Tutti questi soggetti sono ovviamente messi in quarantena. Ciò vuol dire che non potrebbero entrare negli Usa dove, a Beaver Creek, da venerdì a domenica prossima, sono in programma quattro gare, una delle quali è la libera non disputata per troppa neve nella località canadese. Un’altra gara rimandata oggi per lo stesso motivo è stato un SuperG, che deve ancora essere riprogrammato. Altri test sono stati effettuati nelle ultime ore e, con la speranza di non trovare altri casi di positività che potrebbero compromettere anche la trasferta negli Usa, si attendono i risultati.