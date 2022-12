Salto con gli sci, Titisee-Neustadt 2022: trionfa Althaus, Lara e Jessica Malsiner in top-25

Va in archivio la gara femminile dal trampolino HS142 per quanto riguarda la coppa del mondo di salto con gli sci di Titisee-Neustadt 2022 e in Germania è la padrona di casa Katharina Althaus a trionfare con il punteggio di 269.3 al termine dei due salti. Performance sopra le righe per lei, visto che ottiene il punteggio più alto sia nel primo che nel secondo round, rifilando oltre otto punti alla seconda classificata che è la norvegese Slije Opseth. Terzo posto per la slovena Ursa Bogataj, molto staccate tutte le altre.

Prova positiva per le italiane, visto che le sorelle Malsiner entrano entrambe in top-25. Lara è diciottesima con 216.2 punti, Jessica ventitreesima con un punteggio di 194.1. Tutte e due perdono posizioni con il secondo round rispetto al primo salto, ma prestazione positiva per le nostre portacolori. Alle 14.30 la gara maschile.