Salto con gli sci, Titisee-Neustadt 2022: Lanisek trionfa dal trampolino HS142, azzurri lontani

In archivio gara-1 della tappa di coppa del mondo di salto con gli sci a Titisee-Neustadt 2022. Lo sloveno Anze Lanisek trionfa dal trampolino HS142 con 272.8 punti complessivi, non ottenendo il miglior punteggio né col primo né col secondo salto, ma di fatto riuscendo a brillare per costanza di risultati nei suoi due salti. Ciò gli garantisce la possibilità di tenere dietro di poco più di un punto il polacco Dawid Kubacki, che aveva dominato le qualificazioni, e il tedesco Karl Geiger staccato di 3.6 punti. Solo decimo, invece, l’altro big atteso, il giapponese Ryoyu Kobayashi.

Capitolo italiani: tutti e tre avanzati dalle qualificazioni, ma fuori dopo il primo salto e dunque out dalla seconda serie e dalla top-10. Alex Insam è 34esimo e Giovanni Bresadola trentasettesimo, sfortunato perché nel momento del suo salto le condizioni meteo sono peggiorate. 42esimo Francesco Cecon, che ottiene così il miglior risultato della carriera a livello di circuito maggiore.