Salto con gli sci, Titisee-Neustadt 2022: Geiger trionfa, quinto Kobayaski. Bresadola indietro

by Giorgio Billone

Salto con gli sci - Foto LZ6387 CC BY Sa 4.0

Torna alla vittoria Karl Geiger. Nella tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci di Titisee-Neustadt, il padrone di casa sbaraglia la concorrenza, in particolare grazie al suo secondo salto, e ottiene un punteggio di 288.3 che nessuno riesce ad avvicinare. Secondo posto per lo sloveno Anze Lanisek, terzo l’altro tedesco Markus Eisenbichler. Soltanto quinto, invece, il formidabile giapponese Ryoyu Kobayashi, staccato di diciotto punti. Presente l’italiano Giovanni Bresadola, che però non salta bene, non accede alla seconda manche e ottiene solamente la quarantanovesima posizione sui cinquanta partecipanti totali.