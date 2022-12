Salto con gli sci, Oberstdorf 2022: Granerud trionfa davanti a Zyla e Kubacki

Halvor Egner Granerud ha ottenuto il miglior punteggio nella gara di salto con gli sci maschile di Coppa del Mondo 2022/2023 a Oberstdorf, appuntamento del consueto torneo di fine anno dei 4 Trampolini. Il norvegese ha concluso i salti con un punteggio complessivo di 312.4 al termine di una gara più volte interrotta per le condizioni meteo non ottimali. Alle sue spalle i polacchi Piotr Zyla, con 299.0 punti, e Dawid Kubacki, con 294.9 punti. Non benissimo gli italiani in gara, tutti fuori dopo il primo salto ed eliminati prima del secondo round che ha stabilito il podio di questa entusiasmante gara dal trampolino HS137: Giovanni Bresadola è 32esimo, Francesco Cecon 35esimo e Alex Insam 45esimo.