Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo 2022: risultati e classifica, vince Lindvik. Kobayashi sesto

by Michele Muzzarelli

Ryoyu Kobayashi - Foto Krzysztof Sachmata CC BY SA 3.0

I risultati e la classifica della gara individuale dal trampolino grande di Oslo, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di salto con gli sci maschile. La vittoria è andata al padrone di casa Marius Lindvik, terzo dopo il primo round e capace di piazzare la zampata vincente nel momento decisivo quando tutti i migliori hanno trovato condizioni di vento laterale molto complicate. Una vera e propria battaglia andata in scena in Norvegia, con i primi otto classificati racchiusi in poco più di cinque punti dopo la prima serie di salti.

Sul podio con Lindvik anche il tedesco Markus Eisenbichler, staccato di 1.6 punti, e l’altro norvegese Robert Johansson a 2.7 punti. Ai piedi del podio l’altro norge Daniel Andre Tande, mentre è quinto dopo una rimonta di sei posizioni lo sloveno Cene Prevc. Capitolo Coppa del Mondo: il leader della generale Ryoyu Kobayashi chiude sesto proprio davanti al diretto rivale Karl Geiger, che limita i danni rimontando nella seconda serie ma resta comunque a circa 70 punti.