Salto con gli sci, Coppa del Mondo Nizhny Tagil: vince Geiger davanti a Kobayashi

by Michele Muzzarelli

Karl Geiger - Foto Wikimedia Commons

Il tedesco Karl Geiger ha vinto la prima gara della Coppa del Mondo 2021/2022 di salto con gli sci, andata in scena sul trampolino russo HS134 di Nizhny Tagil. Il teutonico, secondo dopo la prima serie, si è imposto con un punteggio totale di 252.4 rifilando quasi nove punti di distacco al giapponese Ryoyu Kobayashi, che a sua volta ha recuperato una posizione nella seconda serie. A metà gara infatti al comando c’era il norvegese Halvor Egner Granerud, trionfatore dell’ultima Coppa assoluta, che però ha perso terreno nel momento decisivo scivolando di due posizioni.

Grande rimonta invece per il polacco Kamil Stoch, quinto alle spalle del giapponese Nakamura dopo aver recuperato ben 15 posizioni rispetto alla prima serie. Seconda parte di gara molto deludente invece per l’austriaco Daniel Huber, scivolato dal quinto al diciassettesimo posto. Prossimo appuntamento domani con un’altra gara individuale, prima di spostarsi in Finlandia per il weekend di Ruka.