Pattinaggio velocità, giornata di test a Formia per la Nazionale azzurra

by Sofia Cioli

Davide Ghiotto, pattinaggio di velocità - Foto: Martin de Jong

La Nazionale italiana di Speed Skating è impegnata oggi al Centro di Preparazione Olimpica di Formia per la ripresa dei test di valutazione svolti dallo staff dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni per un continuo monitoraggio dell’allenamento. Gli azzurri coinvolti sono Giulia Lollobrigida, Federica Maffei, Maybritt Vigl, Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Riccardo Lorello, Michele Malfatti, Daniel Niero, Mattia Peghini, Jeffrey Rosanelli, Romedius Thurne, Alessio Trentini, Vigl, Betti, Lorello e Peghini. Gli atleti si sono sottoposti a una serie di prove per la valutazione delle caratteristiche metaboliche e muscolari. Nello specifico, gli esami hanno riguardato la misura del VO2max, della curva lattato/potenza e della potenza anaerobica (Wingate test).