Pattinaggio, finali Coppa del Mondo 2022: Lollobrigida e Giovannini esultano in Olanda

by Davide Triolo

Francesca Lollobrigida - Foto Fisg

Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini sventolano in alto il Tricolore italiano nei Paesi Bassi, in occasione delle finali della Coppa del Mondo di pattinaggio in pista lunga. L’azzurra dell’Aeronautica Militare, in evidenzia già a Pechino, ha conquistato il titolo di mass start dopo un terzo posto finale; soltanto Schouten e Groenewoud ad avere la meglio su di lei nella prova in linea. Lollobrigida infine matematicamente campionessa e dominante in questa disciplina, inoltre mai doma e sempre alla ricerca di nuovi obiettivi. Ben 602 punti nel ranking generale per l’atleta romana, pochi in più, ma provvidenzialmente utili, della rivale canadese Ivanie Blondin (578). Seconda posizione in classifica generale, invece, per Andrea Giovannini, secondo anche nell’ultima mass start, preceduto dal solo Bart Swing, eccezionale talento belga. Straordinario risultato personale per l’azzurro, così come per l’intero movimento di sport invernali nostrano. Secondo gradino del podio per Giovannini con 550 punti complessivi, con il già citato Swing primo con 652 punti.