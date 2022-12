Pattinaggio figura, Campionati Assoluti 2023: Grassl comanda davanti a Rizzo, bagarre serrata al femminile

Scendono in pista gli atleti senior nella terza giornata di gare per quanto riguarda i Campionati Assoluti 2023 di pattinaggio di figura. La gara maschile vede saldamente in testa Daniel Grassl, che con 90.85 punti comanda la classifica dopo la prova di corto, chiusa con poco più di tre punti di vantaggio su Matteo Rizzo (87.64). Decisamente più staccato (80.32), Nikolaj Memola chiude la top-3 nella prova disputata all’Intercable Arena di Brunico. Molto più serrata la situazione nella gara femminile, che vede Ginevra Negrello al comando con 62.40 punti, ovvero solo quattro centesimi in più rispetto alla campionessa uscente Lari Naki Gutmann. Anna Pezzetta chiude il podio provvisorio con 59.19 punti. La sfida vedrà completarsi domani, domenica 18 dicembre, con i verdetti finali.