È iniziata con il botto la seconda giornata delle Finals of Grand Prix ISU di pattinaggio artistico in corso al PalaVela di Torino, con la storica medaglia di bronzo di Sara Conti e Niccolo Macii nella gara delle coppie di pattinaggio artistico. Mai nessuna coppia italiana era riuscita a salire sul podio in questa specialità in una finale del Grand Prix.

Quarti dopo il programma corto di venerdì, i due ragazzi lombardi sono riusciti a sopravanzare i canadesi Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps nonostante alcuni errori per loro inusuali nei salti. Alla caduta di Niccolo sul triplo salchow, elemento solitamente molto sicuro per loro e come tale inserito sempre anche nel corso del programma corto, si è aggiunto anche l’atterraggio con mano a terra di Sara sul triplo loop lanciato e un errore sul secondo salto della sequenza con due doppi axel inserita per aumentare il bottino di punti. Splendidi invece i sollevamenti e il triplo twist, probabilmente il migliore eseguito in questa stagione.

“Sarebbe stata una soddisfazione maggiore se avessimo pattinato un lungo pulito – ha detto Niccolo Macii dopo la cerimonia di premiazione – ma siamo comunque molto, molto felici”. Gli ha fatto eco la sua compagna Sara Conti: “Eravamo entrambi molto emozionati prima della gara, non siamo riusciti a esprimerci al meglio, infatti quando abbiamo capito che saremmo saliti sul podio non riuscivo a crederci. Questo inizio di stagione è stato molto sopra alle nostre aspettative, abbiamo portato a casa due podi nelle gare di qualificazione del Grand Prix, poi l’accesso alle Finali e ora questa medaglia. Ci sono ancora tante cose su cui lavorare, e sicuramente ci saranno novità che introdurremo nel libero nel resto della stagione”.

La medaglia d’oro è andata ai nipponici Miura / Kihara, che come 24 ore prima hanno sopravanzato di meno di un punto gli statunitensi Knierim / Frazier, portando a casa la prima vittoria nelle finali del Grand Prix per il Giappone nelle coppie d’artistico. Entrambe le coppie hanno commesso errori sui salti in parallelo, ma è risultata decisiva la differenza nelle componenti del programma dopo che gli statunitensi erano riusciti ad ottenere punteggi più elevati per gli altri elementi eseguiti. Quinto posto conclusivo per la seconda coppia italiana impegnata, quella composta da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini che hanno ottenuto un punteggio migliore del duo canadese nel programma libero, ma non sono riusciti a recuperare il ritardo accumulato dopo il programma corto per agguantare il quarto posto.

Grande bagarre nella gara di danza su ghiaccio, dove al termine della danza ritmica ci sono quattro coppie racchiuse in meno di tre punti. Tra queste ci sono anche i nostri Charlene Guignard / Marco Fabbri, classificatisi terzi a un punto dagli statunitensi Madison Chock / Evan Bates e ad un punto e mezzo dai canadesi Piper Gilles / Paul Poirier, che hanno fatto la differenza con il miglior punteggio della serata nelle componenti del programma. Qualche decimo lasciato per strada da Guignard / Fabbri nei livelli degli elementi eseguiti ha consegnato alla coppia azzurra un terzo posto che probabilmente è inferiore alle ambizioni della vigilia, ma nulla è compromesso.

“Non è stata una serata facile per noi – ha commentato Marco Fabbri – è sempre difficile pattinare in casa, in ogni modo siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto e siamo convinti che domani saremo meno tesi dopo l’esperienza di oggi”.

Infine, nel singolo femminile primi due posti ad appannaggio di due atlete nipponiche con la campionessa del mondo in carica Kaori Sakamoto al comando della classifica provvisoria con un punto di vantaggio sulla connazionale Kai Mihara. Terzo posto per la belga Loena Hendrickx, a soli 30 centesimi da Mihara per completare un terzetto di testa rinchiuso in poco meno di due punti.

Sabato andrà in scena l’ultima giornata agonistica della manifestazione prima del Gran Gala di domenica. Si inizierà molto presto, alle 13.15 con il libero maschile che vedrà il nostro Daniel Grassl inseguire il podio dopo il quarto posto nello short program di venerdì. In serata poi ci sarà il programma libero delle altre due competizioni: alle 19.40 scenderanno in pista le coppie della danza mentre alle 21 sarà la volta delle ragazze del singolo femminile.

Tutti i risultati

Coppie d’artistico – classifica finale

1 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA JPN 214,58 2 Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER USA 213,28 3 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 187,02 4 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 184,28 5 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 180,39 6 Emily CHAN / Spencer Akira HOWE USA 162,91

Danza su ghiaccio – danza ritmica

1 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 85,93 2 Madison CHOCK / Evan BATES USA 85,49 3 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 84,55 4 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 83,16 5 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 80,75 6 Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER USA 79,50

Singolo femminile – programma corto