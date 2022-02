LIVE – Pattinaggio artistico, programma libero a coppie con Guignard e Fabbri Pechino 2022 (DIRETTA)

by Sofia Cioli

Pattinaggio di figura - Charlene Guignard e Marco Fabbri (credits: Diego Barbieri)

La diretta testuale del programma libero a coppie di pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. A partire dalle ore 2.15, gli azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri torneranno in pista per la free dance, segmento più lungo della danza sul ghiaccio. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME VEDERLA IN TV

OLIMPIADI PECHINO 2022, IL PROGRAMMA COMPLETO

GLI ITALIANI IN GARA

IL MEDAGLIERE

AGGIORNA LA DIRETTA

CLICCA QUI PER LA CRONACA

5.40 – Charlene Guignard e Marco Fabbri sono quinti! Un risultato splendido per la coppia azzurra che sono dietro a Bates/Chock.

ORO: Cizeron/Papadakis (FRA) 226.98 punti

ARGENTO: Sinitsina/Katsalapov (ROC) 220.51

BRONZO: Hubbell/Donohue (USA) 218.02

4°: Bates/Chock (USA) 214.77

5°: Guignard/Fabbri (ITA) 207.05

ORO PER LA FRANCIA! Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron si confermano al comando e ottengono il successo olimpico con un punteggio nel libero di 136.15 (76.75+59.40), totale di 226.98. Argento alla Russia e bronzo agli Stati Uniti.

5.20 – Argento virtuale per i russi Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov. Ora tocca alla coppia francese che vuole l’oro.

5.09 – Gli statunitensi Madison Chock e Evan Bates fanno segnare un punteggio di 130.63 (72.59+58.04), totale di 214.77. Sono davanti agli azzurri che comunque possono dirsi soddisfatti di una prova splendida.

5.02 – I russi Alexandra Stepanova-Ivan Bukin sono dietro all’Italia! Guignard e Fabbri guadagnano un’altra posizione per via del punteggio non eccelso degli avversari, di 120.98 (65.34+55.64), per un totale di 205.07.

4.50 – Arriva il sorpasso azzurro sui canadesi Piper Gilles e Paul Poirier, i quali vanno a 121.26 (66.19+55.07), per un totale di 204.78.

4.40 – Una performance di livello per gli azzurri che volano al comando della classifica provvisoria con un punteggio di 124.37 (69.22+55.15), totale di 207.05.

4.33 – E’ il momento della coppia tricolore formata da Charlene Guignard e Marco Fabbri!

4.23 – Ottima prova della coppia spagnola Olivia Smart-Adrian Diaz, nona dopo la Rhythm Dance, che va ad accumulare 121.41 (67.71+53.70), per un totale di 199.11 che vale il primo posto provvisorio.

4.15 – I britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, 11mi dopo il programma corto, fanno segnare un 115.19 /63.21+51.98), totale di 191.64. Sono al momento al primo posto.

4.05 – A breve tocca ai britannici Lilah Fear e Lewis Gibson.

3.43 – C’è la pausa di rifacimento del ghiaccio. Si avvicina il momento della coppia azzurra.

3.40 – La coppia americana formata da Kaitlin Hawayek e Jean-Luc Baker, 11ma dopo la Rhythm Dance, totalizza un punteggio di 115.16 (62.99+52.17), 189.74 in totale.

3.33 – Primo posto provvisorio per Marjorie Lajoie e Zachary Lagha con un punteggio di 108.43 (58.93+49.50), totale di 181.02.

3.25 – Sono sul ghiaccio Marjorie Lajoie e Zachary Lagha, tredicesimi dopo il corto.

3.24 – La coppia della Russia totalizza 108.16 (59.77+48.39), complessivamente 179.82 che vale il comando della gara.

3.18 – Ora tocca alla coppia russa, Diana Davis e Gleb Smolkin.

3.14 – Cadono i polacchi! Prova sottotono come testimonia il punteggio di 96.99 (54.26+44.73), per un totale di 167.31.

3.07 – Si riprende con i polacchi Natalia Kaliszek-Maksym Spodyriev, 15esimi dopo la Rhyrhm Dance.

3.01 – Si va a chiudere il primo gruppo di coppie in gara. Cresce l’attesa per Charlène Guignard-Marco Fabbri.

3.00 – Si mettono in prima posizione Juulia Turkkila e Matthias Versluis: la coppia finlandese convince e totalizza un punteggio di 105.65 (58.07+47.58), totale di 173.88.

2.53 – Per la coppia ceca arriva un punteggio di 101.10 (55.42+45.68), totale di 168.32, ovvero prima posizione provvisoria.

2.50 – I cechi Natalie Taschlerova-Filip Taschler in pista per provare a migliorare il 17° posto della Rhythm Dance.

2.48 – I georgiani scalano di una posizione e si mettono alle spalle del duo armeno con 97.25 (52.21+45.04), per un totale di 164.33

2.40 – E’ il turno della coppia georgiana Maria Kazakova-Georgy Reviya.

2.37 – Primo posto provvisorio per i due armeni con un punteggio di 101.16 (55.78+45.42), totale di 167.03.

2.30 – Sul ghiaccio ora c’è il duo armeno Tina Garabedian-Simon Proulx Senecal.

2.28 – Punteggio tecnico basso per i due ucraini che toccano quota 97.34 (52.30+45.04) per un totale di 162.87.

2.18 – Al via la coppia ucraina Oleksandra Nazarova-Maksym Nikitin, ventesimi dopo il programma corto.

2.14 – Gli azzurri Charlène Guignard-Marco Fabbri, settimi al momento, puntano alla sesta posizione occupata dai canadesi Piper Gilles-Paul Poirier.

2:10 – Benvenuti alla diretta scritta del programma libero a coppie di pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.