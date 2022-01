Freestyle, Cdm Idre Fjall: quinta Galli, azzurri lontani

by Andrea Bellini

Jole Galli (a destra) - Foto official Instagram profile

Jole Galli chiude con un buon quinto posto nello skicross nell’ambito della tappa di Coppa del mondo di freestyle a Idre Fjall, in Svezia. A vincere la gara è stata la campionessa e padrona di casa Sandra Naeslund, che ha chiuso davanti alla francese Jade Grillet Aubert, alla tedesca Katrin Ofner e alla connazionale Alexandra Edebo. In campo maschile, 20esimo posto per Edoardo Zorzi, che ha terminato in terza posizione la propria batteria negli ottavi. A vincere la big final è lo svizzero Ryan Regez, con lo svedese David Mobaerg e il francese Francois Place a completare il podio.