Semifinale Italia-Svizzera oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Europei femminili curling 2022

Sta per terminare l’attesa per Italia-Svizzera, prima semifinale degli Europei femminili 2022 di curling, in programma da venerdì 18 a sabato 26 novembre. Stefania Constantini, Camilla Gilberti, Angela Romei, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli hanno raggiunto le semifinali chiudendo al secondo posto il round robin, alle spalle della Danimarca con sei vittorie su nove partite disputate. Le azzurre vogliono continuare a sognare e sfidano nuovamente la formazione elvetica, affrontata nell’ultima gara del girone (vinta per 9-3 dalle italiane). Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà nella finale per l’oro? L’appuntamento è per le ore 12.00 di giovedì 24 novembre alla Oestersund Arena, in Svezia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale Italia-Svizzera degli Europei femminili 2022 di curling.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming gratuitamente su The Curling Channel e Olympic Channel, ma anche sulla piattaforma a pagamento Discovery +. Inoltre, la semifinale verrà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 1, visibile anche per gli abbonati Sky Sport (e su Sky Go), Tim Vision e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.