Pechino 2022, Cembra celebra Mosaner dopo l’oro olimpico: accolto come un eroe

by Davide Triolo

Mosaner e Constantini - Foto Fisg

Cembra ha accolto Amos Mosaner come un eroe, dopo il ritorno dell’atleta italiano con una medaglia d’oro al collo dopo le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L’azzurro ha condiviso il proprio riconoscimento aureo con la compagna Stefania Constantini, facendo sognare e successivamente l’Italia interna nel doppio misto olimpico di curling; un’impresa che non è passata inosservata nella comunità di Cembra, che ha accolto il campione di casa con parecchio entusiasmo. Mosaner, accompagnato sa Mattia Giovanella e Sebastiano Arman, ha ricevuto l’affettuoso abbraccio del paese di riferimento, per poi venir premiato con un’onorificenza per l’occasione specifica. Il comune trentino ha quindi tributato il giusto riconoscimento dall’atleta azzurro, attualmente icona del curling nostrano a livello internazionale: oro storico.