Finale bronzo Italia-Svezia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Europei maschili curling 2022

Tutto pronto per Italia-Svezia, finale per il bronzo degli Europei maschili 2022 di curling, in programma ad Oestersund da venerdì 18 a sabato 26 novembre ad Oestersund (Svezia). Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Pimpini si sono arresi in semifinale contro la Scozia, “bestia nera” per gli azzurri in questo torneo che hanno incassato due sole sconfitte, entrambe contro gli scozzesi. L’Italia però ha la possibilità di riscattarsi contro la formazione Svezia, gi affrontata e battuta durante il round robin. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà il successo e conquisterà la medaglia di bronzo? L’appuntamento è per le ore 19.00 di venerdì 25 novembre alla Oestersund Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale per il bronzo Italia-XXX degli Europei maschili 2022 di curling.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming gratuitamente su The Curling Channel e Olympic Channel, ma anche sulla piattaforma a pagamento Discovery +. Inoltre, la semifinale verrà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 1, visibile anche per gli abbonati Sky Sport (e su Sky Go), Tim Vision e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.