Finale bronzo Italia-Scozia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Europei femminili curling 2022

Sta per terminare l’attesa per Italia-Scozia, finale per il bronzo degli Europei femminili 2022 di curling, in programma da venerdì 18 a sabato 26 novembre ad Oestersund (Svezia). Stefania Constantini, Camilla Gilberti, Angela Romei, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli si sono arrese in semifinale contro la Svizzera e proveranno a riscattarsi per salire sul terzo gradino del podio. Non sarà però scontato superare la formazione scozzese, battuta nel turno precedente dalla Danimarca. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e conquisterà la medaglia di bronzo? L’appuntamento è per le ore 14.00 di venerdì 25 novembre alla Oestersund Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale per il bronzo Italia-Scozia degli Europei femminili 2022 di curling.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming gratuitamente su The Curling Channel e Olympic Channel, ma anche sulla piattaforma a pagamento Discovery +. Inoltre, la semifinale verrà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 1, visibile anche per gli abbonati Sky Sport (e su Sky Go), Tim Vision e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.