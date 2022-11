Europei maschili curling 2022: risultati e classifica

Tutti i risultati e la classifica degli Europei maschili 2022 di curling, in programma ad Oestersund (Svezia) da venerdì 18 a sabato 26 novembre. Sul ghiaccio della Oestersund Arena si sfideranno per il titolo continentale dieci formazioni. Fra queste anche l’Italia di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Pimpini. Di seguito, la classifica del girone e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Finale Oro

DOMENICA 26 NOVEMBRE

13.00 Svizzera-Scozia

Finale Bronzo

SABATO 25 NOVEMBRE

19.00 Italia-Svezia

I risultati delle semifinali

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE

20.00 Italia-Scozia 4-7

VENERDI’ 25 NOVEMBRE

9.00 Svizzera-Svezia 6-3

I risultati dei gironi

SABATO 19 NOVEMBRE

9.00 Spagna-Turchia (Round Robin, sessione 1) 5-6

9.00 Italia-Norvegia (Round Robin, sessione 1) 8-3

9.00 Svezia-Danimarca (Round Robin, sessione 1) 9-3

9.00 Svizzera-Repubblica Ceca (Round Robin, sessione 1) 7-3

9.00 Scozia-Germania (Round Robin, sessione 1) 6-4

19.00 Norvegia-Svizzera (Round Robin, sessione 2) 3-7

19.00 Turchia-Repubblica Ceca (Round Robin, sessione 2) 7-5

19.00 Scozia-Spagna (Round Robin, sessione 2) 10-4

19.00 Germania-Danimarca (Round Robin, sessione 2) 10-9

19.00 Italia-Svezia (Round Robin, sessione 2) 8-7

DOMENICA 20 NOVEMBRE

14.00 Danimarca-Italia (Round Robin, sessione 3) 2-8

14.00 Spagna-Germania (Round Robin, sessione 3) 6-5

14.00 Turchia-Svizzera (Round Robin, sessione 3) 3-11

14.00 Svezia-Scozia (Round Robin, sessione 3) 4-7

14.00 Norvegia-Repubblica Ceca (Round Robin, sessione 3) 10-3

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE

8.00 Repubblica Ceca-Scozia (Round Robin, sessione 4) 6-11

8.00 Svezia-Svizzera (Round Robin, sessione 4) 6-7

8.00 Germania-Norvegia (Round Robin, sessione 4) 9-5

8.00 Danimarca-Spagna (Round Robin, sessione 4) 7-8

8.00 Turchia-Italia (Round Robin, sessione 4) 4-9

16.00 Svezia-Norvegia (Round Robin, sessione 5) 6-5

16.00 Scozia-Turchia (Round Robin, sessione 5) 10-4

16.00 Spagna-Repubblica Ceca (Round Robin, sessione 5) 4-10

16.00 Italia-Germania (Round Robin, sessione 5) 6-5

16.00 Svizzera-Germania (Round Robin, sessione 5) 5-3

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE

9.00 Scozia-Danimarca (Round Robin, sessione 6) 7-4

9.00 Norvegia-Spagna (Round Robin, sessione 6) 5-4

9.00 Svizzera-Italia (Round Robin, sessione 6) 7-8

9.00 Repubblica Ceca-Svezia (Round Robin, sessione 6) 2-8

9.00 Germania-Turchia (Round Robin, sessione 6) 4-11

19.00 Italia-Repubblica Ceca (Round Robin, sessione 7) 7-4

19.00 Germania-Svezia (Round Robin, sessione 7) 3-8

19.00 Danimarca-Turchia (Round Robin, sessione 7) 1-6

19.00 Scozia-Norvegia (Round Robin, sessione 7) 8-1

19.00 Spagna-Svizzera (Round Robin, sessione 7) 3-6

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE

14.00 Turchia-Svezia (Round Robin, sessione 8) 2-10

14.00 Svizzera-Scozia (Round Robin, sessione 8) 7-2

14.00 Repubblica Ceca-Germania (Round Robin, sessione 8) 8-4

14.00 Spagna-Italia (Round Robin, sessione 8) 5-9

14.00 Danimarca-Norvegia (Round Robin, sessione 8) 6-9

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE

8.00 Svizzera-Germania (Round Robin, sessione 9) 8-5

8.00 Repubblica Ceca-Danimarca (Round Robin, sessione 9) 10-4

8.00 Italia-Scozia (Round Robin, sessione 9) 5-7

8.00 Norvegia-Turchia (Round Robin, sessione 9) 10-6

8.00 Svezia-Spagna (Round Robin, sessione 9) 11-9

Classifica girone Europei maschili curling 2022

(partite vinte, partite perse)

1. Svizzera 8V-1P Q

2. Scozia 8V-1P Q

3. Italia 8V-1P Q

4. Svezia 6V-3P Q

5. Norvegia 4V-5P

6. Turchia 4V-5P

7. Repubblica Ceca 3V-6P

8. Germania 3V-6P

9. Spagna 1V-8P

10. Danimarca 0V-9P