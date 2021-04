Curling, Mondiali femminile Calgary 2021: Italia, ko all’esordio: la Repubblica Ceca si impone 7-5

by Alessandro Amoruso

Le azzurre del curling al torneo di qualificazione a Pyeongchang 2018 - Foto WCF

L’Italia non parte col piede giusto all’interno dei Mondiali 2021 di curling maschile in scena a Calgary (Canada). Le azzurre impattano la prima giornata del Round Robin perdendo per 7-5 contro la Repubblica Ceca. In salita dunque il percorso di Costantini e compagne verso le finali che assegneranno le medaglie: azzurre che tuttavia hanno lottato contro le ceche fino all’ultimo lancio.

CRONACA – In seguito a uno scambio di cortesie nei primi due end, passa la Repubblica Ceca nel terzo end: Kubeskova infila la stone ceca al centro con un magia e con l’ultimo tiro non si accontenta del singolo punto, portando il vantaggio sul 3-1. I due end successivi sono caratterizzati da una Costantini al lancio per ultima: nel quarto end riesce a prendersi il punto, mentre nel quinto le ceche ristabiliscono le distanze sul 4-2. Nel sesto end Costantini riesce a rubare un punto in extremis, ma nel settimo end la Repubblica Ceca mette la freccia: sempre Kubeskova a fare sia le pentole che i coperchi, e a garantire una doppia stone in home. Costantini regala un punto alle azzurre nell’ottavo game e nel nono game Kubeskova compie il primo e unico errore della sua partita, solo sfiorando e non scalzando la boccia azzurra: si va all’ultimo end sul 6-5 per le ceche. Ceche che se la giocano sulla difensiva ponendo stone per ostruire il passaggio alle stone azzurre: l’epilogo vede Costantini strappare virtualmente un punto, che viene tuttavia tolto dall’ultimo lancio di Kubeskova, a sancire il 7-5 finale.