Curling maschile, terza giornata Europei 2021: altra sconfitta per l’Italia, trionfa la Scozia 7-2

by Antonio Sepe

Joel Retornaz, skip della nazionale italiana di curling - Foto FISG

Nel match valido per la terza giornata degli Europei 2021 di curling maschile, sul ghiaccio di Lillehammer, l’Italia cede il passo alla Scozia. Retornaz e compagni vengono sconfitti per 7-2, subendo il secondo ko consecutivo dopo quello contro i padroni di casa della Norvegia. Una batosta non indifferente che rischia di compromettere l’accesso alle semifinali. Gli azzurri ora non potranno più sbagliare. Terzo successo in altrettante gare invece per la Scozia, apparsa in gran spolvero.

CRONACA – Buon avvio dell’Italia, che conquista un punto nell’end iniziale e parte con il piede giusto. L’entusiasmo, però, viene spento subito, visto che la Scozia trova un sonoro 3-0 nel secondo end. I britannici quindi rubano la mano in un paio d’occasioni e in un batter d’occhio incrementano il proprio vantaggio. Il secondo punto per l’Italia arriva solamente nel quinto end, quando ormai è troppo tardi. La Scozia amministra infatti il vantaggio e chiude i giochi grazie al punto numero sette nel settimo end.