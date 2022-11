Curling, Europei maschili 2022: Scozia si conferma campione, Svizzera sconfitta in rimonta

La Scozia dopo una sfida tiratissima sconfigge 5-4 la Svizzera in finale e conquista gli Europei maschili 2022 di curling. Alla Oestersund Arena il team scozzese si conferma campione continentale dopo il successo ottenuto lo scorso anno a Lillehammer. E’ il terzo nelle ultime quattro edizioni. Giornata nera invece per la Svizzera, che in mattinata aveva perso già l’atto conclusivo femminile contro la Danimarca.

Come denota il punteggio, si è trattata di una sfida combattuta e con pochi punti messi a referto, in cui la Svizzera era stata la prima a passare in vantaggio nel corso del secondo end. Ma è arrivata la beffa finale, dopo che il team elvetico si era approcciato al decimo e conclusivo end sul 4-3 in proprio favore. Il quartetto composto da McMillan, Lammie, Hardie e Mouat però con 2-0 nelle battute finali ribalta tutto e va a prendersi l’oro. La Svizzera deve accontentarsi di un altro argento, mentre ieri l’Italia aveva conquistato il bronzo.