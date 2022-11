Curling, Europei maschili 2022: prima sconfitta per gli azzurri, la Scozia vince 7-5

Prima sconfitta, indolore, per l’Italia agli Europei maschili di curling. Nell’ultimo match del round robin è la Scozia ad imporsi 7-5 sugli azzurri, già qualificati alla semifinale. Dopo due mani nulle in apertura, è la Scozia a passare in vantaggio sul ghiaccio svedese. L’Italia pareggia al quarto end e si ripete al quinto dopo i due punti scozzesi. La Scozia chiude la pratica nell’ottavo e nel decimo end fino al 7-5 finale. La rivincita in semifinale contro la Scozia, mentre nell’altro match dovranno vedersela Svizzera (8-1) e Svezia (6-3).

QUANDO SI GIOCA LA SEMIFINALE