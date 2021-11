Curling, Europei Lillehammer 2021: Italia sconfitta per 6-4 dalla Germania

by Andrea Bellini

Diana Gaspari, skip della nazionale italiana di curling - Foto FISG

Nel match valido per la seconda giornata degli Europei 2021 di curling femminile, l’Italia viene sconfitta per 6-4 dalla Germania. Sul ghiaccio di Lillehammer, in Norvegia, le azzurre partono bene ma purtroppo si disuniscono nel finale e subiscono un’amara delusione. Battuta d’arresto, dunque, dopo il successo all’esordio contro la Danimarca, ma che non compromette il cammino.

CRONACA – Dopo un primo end chiuso in parità, le azzurre sbloccano il risultato nel secondo. Il quartetto teutonico pareggia i conti nel terzo, ma l’Italia torna di nuovo in vantaggio. Il quinto end ancora non vede punti realizzati, per cui a metà partita il punteggio dice 2-1 per l’Italia. Purtroppo le cose si mettono male nel sesto end, quando la Germania sale in cattedra. Il 3-0 in favore delle teutoniche condanna l’Italia, che scivola sul 4-6 e vede svanire le speranze di vittoria.

