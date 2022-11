Combinata nordica, Ruka 2022: Riiber torna alla vittoria, niente punti per gli italiani

Va in archivio la tappa di coppa del mondo di Ruka 2022 di combinata nordica e nella seconda Gundersen maschile è Jarl Magnus Riiber, il fuoriclasse norvegese, a conquistare la vittoria. Sugli sci stretti è riuscito a sbaragliare la concorrenza, anche in modo abbastanza sorprendente, poi invece ha confemato di essere il migliore nel fondo e ha chiuso in 24’26″07 rifilando dieci secondi al tedesco Schmid, che resta comunque in vetta alla classifica generale. In terza posizione c’è un altro norvegese, Jens Oftebro. Restano fuori dalla top-30 e dunque non portano a casa punti gli azzurri: Aaron Kostner è trentatreesimo, Samuel Costa trentaseiesimo, ancora più attardati Raffaele Buzzi e Domenico Mariotti.