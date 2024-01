Start list mass start maschile Oberhof 2024 biathlon: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list della mass start maschile della 10km sprint di Coppa del Mondo di biathlon di Oberhof 2024: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Partirà col bib 11 Johannes Boe, mentre il fratello Tarjei col 26. Quattro gli italiani ai nastri di partenza: Giacomel, Hofer, Zeni e Braunhofer. Di seguito ecco la start list completa.

1 CLAUDE Florent BEL 1991

2 STROLIA Vytautas LTU 1992

3 BADACZ Konrad POL 2003

4 BIONAZ Didier ITA 2000

5 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991

6 DUDCHENKO Anton UKR 1996

7 PONSILUOMA Martin SWE 1995

8 MARECEK Jonas CZE 2001

9 STALDER Sebastian SUI 1998

10 EDER Simon AUT 1983

11 BOE Johannes Thingnes NOR 1993

12 COLTEA George ROU 2000

13 LEITNER Felix AUT 1996

14 DOLL Benedikt GER 1990

15 INVENIUS Otto FIN 2000

16 GIACOMEL Tommaso ITA 2000

17 HARTWEG Niklas SUI 2000

18 KRCMAR Michal CZE 1991

19 FAK Jakov SLO 1987

20 ILIEV Vladimir BUL 1987

21 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992

22 HIIDENSALO Olli FIN 1991

23 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997

24 NELIN Jesper SWE 1992

25 LAPSHIN Timofei KOR 1988

26 BOE Tarjei NOR 1988

27 HORN Philipp GER 1994

28 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988

29 MAKAROV Maksim MDA 1995

30 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997

31 MUKHIN Alexandr KAZ 1998

32 NAWRATH Philipp GER 1993

33 DOHERTY Sean USA 1995

34 PERROT Eric FRA 2001

35 STVRTECKY Jakub CZE 1998

36 HOFER Lukas ITA 1989

37 BURKHALTER Joscha SUI 1996

38 STRELOW Justus GER 1996

39 BOTN Johan-Olav NOR 1999

40 STROEMSHEIM Endre NOR 1997

41 SEPPALA Tero FIN 1996

42 KOMATZ David AUT 1991

43 LANGER Thierry BEL 1991

44 BIRKENTALS Renars LAT 2001

45 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997

46 NYKVIST Emil SWE 1997

47 JACQUELIN Emilien FRA 1995

48 MANDZYN Vitalii UKR 2003

49 PLANKO Lovro SLO 2001

50 KIREYEV Vladislav KAZ 2000

51 REES Roman GER 1993

52 GERMAIN Maxime USA 2001

53 KUEHN Johannes GER 1991

54 BUTA George ROU 1993

55 SKLENARIK Tomas SVK 1999

56 VIDMAR Anton SLO 2000

57 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990

58 BROWN Jake USA 1992

59 USOV Mihail MDA 1996

60 ZENI Elia ITA 2001

61 DOMBROVSKI Karol LTU 1991

62 MACKELS Marek BEL 1999

63 OBERHAUSER Magnus AUT 1998

64 OJIMA Kiyomasa JPN 1998

65 ZAHKNA Rene EST 1994

66 ZAWOL Marcin POL 2002

67 CHOI Dujin KOR 1995

68 DYUSSENOV Asset KAZ 1997

69 FOMIN Maksim LTU 2000

70 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995

71 RANTA Jaakko FIN 1997

72 TACHIZAKI Mikito JPN 1988

73 GUNKA Jan POL 2002

74 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995

75 SIIMER Kristo EST 1999

76 CLAUDE Fabien FRA 1994

77 PRYMA Artem UKR 1987

78 FINELLO Jeremy SUI 1992

79 SINAPOV Anton BUL 1993

80 HORNIG Vitezslav CZE 1999

81 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993

82 FEMLING Peppe SWE 1992

83 USOV Andrei MDA 1994

84 MUSTONEN Joni FIN 1994

85 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000

86 GUIGONNAT Antonin FRA 1991

87 KAUKENAS Tomas LTU 1990

88 BRANDT Viktor SWE 1999

89 TYSHCHENKO Artem UKR 1993

90 MIKYSKA Tomas CZE 2000

91 TODEV Blagoy BUL 2001

92 FLORE Raul ROU 1997

93 UDAM Mehis EST 2004

94 UNTERWEGER Dominic AUT 1999

95 WRIGHT Campbell USA 2002

96 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998

97 RAENKEL Raido EST 1990

98 BOVISI Sandro SUI 1997

99 DOVZAN Miha SLO 1994

100 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991