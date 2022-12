Coppa del Mondo Donne Biathlon, Vittozzi: “Il pettorale giallo è solo un punto di partenza”

L’azzurra del biathlon Lisa Vittozzi, ha parlato dopo il secondo posto arrivato al termine della sprint odierna di Kontiolahti (in Finlandia). Ecco le sue parole: “Il risultato di giovedì nell’individuale mi ha dato fiducia, anche se lo ero pure prima, perchè credevo nel lavoro che abbiamo fatto. Pure nella sprint sono partita abbastanza bene, ho fatto subito un errore ma non mi sono scoraggiata, ho continuato a spingere e mi sono accorta che guadagnavo tempo rispetto alla concorrenza. Inoltre, avevo un buon passo sugli sci. Sono arrivata alla serie in piedi fiduciosa, perchè sbaglio abbastanza poco ultimamente. Ho cercato di fare lo zero, all’ultimo giro ho tirato al massimo ed è andata bene. Indossare il pettorale giallo di leader della graduatoria generale è sempre un fatto positivo, anche se averlo a inizio stagione è differente rispetto che a indossarlo a marzo. Penso che siano passati più o meno tre anni dall’ultima volta, è sicuramente un’emozione e un buon traguardo, anche se in realtà si tratta di un punto di partenza verso le prossime sfide”.

E ancora: “La pursuit di domani sarà uno spettacolo, cercherò di fare il mio dovere con altrettanta fiducia nei miei mezzi. I nuovi allenatori mi hanno aiutato a ritrovare il mio tiro e hanno tirato fuori quella parte di me che in questi due anni era rimasta nascosta e che mi ha consentito di ritrovare adesso tutto il resto”.