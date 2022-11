Biathlon, Vittozzi dopo il podio a Kontiolahti: “Iniziare in questo modo la stagione è oro”

“Sono molto contenta, mi sono divertita senza pensare a niente se non a sciare e sparare al meglio, senza paura. Ci sono riuscita e questo mi regala molta soddisfazione. Il cambio dei materiali mi ha dato fiducia. Iniziare in questo modo la stagione è oro: sono stati due anni difficili, che però mi hanno insegnato molte cose e a crescere molto dal punto di vista personale. Senza carattere non se sarei uscita, la voglia non mi è mai mancata”. Sono le parole di Lisa Vittozzi, che è salito sul terzo gradino del podio della gara individuale 15 Km che ha aperto la stagione di Coppa del Mondo femminile di biathlon.