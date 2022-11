La start list, con i pettorali e le italiane in gara, della staffetta maschile 4×7.5 Km della prima tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon a Kontiolahti. La squadra italiana, composta da Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Daniele Cappellari e David Zingerle, partirà quinta in ordine cronologico. La prima a partire sarà invece la formazione favorita, quella norvegese. L’inizio è programmato per le ore 11:00. Di seguito la start list completa.

NORVEGIA FRANCIA GERMANIA SVEZIA ITALIA SVIZZERA CANADA UCRAINA AUSTRIA SLOVENIA FINLANDIA REPUBBLICA CECA STATI UNITI ESTONIA ROMANIA LITUANIA POLONIA BULGARIA KAZAKHSTAN MOLDAVIA