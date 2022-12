Biathlon, start list staffetta femminile Hochfilzen 2022: pettorali ed italiane in gara

La start list della staffetta femminile di Hochfilzen (Austria), appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Al via anche l’Italia, che parteciperà con il quartetto composto da Rebecca Passler, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Lisa Vittozzi. Appuntamento alle ore 11:30 nella giornata di domani (domenica 11 dicembre) sulla neve austriaca. Di seguito la start list completa con i pettorali e le italiane in gara.

START LIST STAFFETTA FEMMINILE HOCHFILZEN

1. SVEZIA

2. GERMANIA

3. NORVEGIA

4. FRANCIA

5. SVIZZERA

6. REPUBBLICA CECA

7. FINLANDIA

8. AUSTRIA

9. ITALIA

9-1 Rebecca Passler

9-2 Dorothea Wierer

9-3 Samuela Comola

9-4 Lisa Vittozzi

10. ESTONIA

11. STATI UNITI

12. POLONIA

13. SLOVACCHIA

14. CANADA

15. UCRAINA

16- BULGARIA

17. SLOVENIA

18. ROMANIA

19.KAZAKISTAN