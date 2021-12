Biathlon, risultati e classifica staffetta maschile Ostersund 2 2021: dominio Norvegia, Italia ottava

by Sofia Cioli

Dominik Windisch - Foto Pentaphoto

E’ dominio Norvegia nella staffetta maschile 4×7.5km di Ostersund, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di biathlon. Gara perfetta di Bakken, T.Boe, J.Boe e Christiansen, che sono riusciti a vincere il duello contro una Francia in difficoltà a inizio gara ma in grande ripresa sul finale. Terza la Russia, davanti a Germania e Ucraina. Non una bella partenza dell’Italia, con due ricariche di Thomas Bormolini al primo poligono e altre due al secondo e un decimo posto al primo cambio a 33” da un’incredibile Norvegia. Ma un grandissimo Tommaso Giacomel firma uno zero al quarto poligono salendo in quarta posizione al secondo cambio dietro a Norvegia, Ucraina e Russia. E’ il turno di Lukas Hofer, che al quinto poligono parte con due ricariche ma firma un grandissimo zero in quello successivo nel corso di una battaglia con il tedesco Doll. In chiusura disastro di Dominik Windisch, che oltre ai tanti errori al poligono si è fatto rimontare da Samuelsson negli ultimissimi metri regalando il settimo posto alla Svezia.

ORDINE DI ARRIVO STAFFETTA MASCHILE OESTERSUND 2021: