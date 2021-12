Biathlon, risultati e classifica staffetta femminile Oestersund 2021: dominio Francia, Italia sesta

by Deborah Sartori

Lisa Vittozzi - Foto Pentaphoto

La Francia vince la staffetta femminile di Oestersund 2021, la prima della Coppa del Mondo 2021/2022 di biathlon. Frazioni solide per le transalpine Bescond, Chevalier-Bouchet, Simon e Braisaz-Bouchet, che utilizzano solo 4 ricariche e infliggono alle avversarie un distacco di un minuto. Una grande Bielorussia chiude al secondo posto, mentre Hanna Oeberg vince la volata con Marte Roeseland e porta sul terzo gradino del podio la Svezia. L’Italia inizia bene con Lisa Vittozzi, che usa due ricariche e chiude la frazione in seconda posizione a ridosso della Russia. Dorothea Wierer poi si salva con le tre ricariche a terra, ma incappa nel giro di penalità in una seconda serie molto selettiva. Samuela Comola, all’esordio in staffetta in Coppa del Mondo, trova un doppio zero e un’ottima ultima frazione di Michela Carrara fa chiudere le azzurre al sesto posto. Di seguito la classifica della gara.

ORDINE DI ARRIVO STAFFETTA FEMMINILE OESTERSUND 2021