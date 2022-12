Va alla Svezia la prima staffetta femminile della Coppa del Mondo di biathlon 2022/2023, la cui prima tappa è in corso a Kontiolahti. Le sorelle Öberg fanno il vuoto nelle ultime due frazioni e conquistano il gradino più alto del podio davanti alla Germania e alla Norvegia. Di fatto si crea il podio che si pronosticava alla vigilia, con le norvegesi che pagano le pesantissime assenze di Roeiseland ed Eckhoff e devono accontentarsi della terza posizione nonostante la buona prova odierna al tiro. Chiudono la top-5 la Francia e la Svizzera, le uniche rimaste sotto i due minuti di distacco dalla vetta.

L’Italia chiude in nona posizione con il quartetto formato da Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Michela Carrara e Rebecca Passler. Anche per le nostre di certo ha pesato l’assenza di Dorothea Wierer, alle prese con i classici malanni di stagione e che conta di riprendersi per le gare del week-end. Da segnalare però la grande prova di Lisa Vittozzi, che si conferma dopo l’individuale di ieri. La classe ’95 veneta ha disputato una seconda frazione ai limiti della perfezione, recuperando 35” di svantaggio al gruppetto di testa e regalando la testa della gara al nostro team. Carrara è rimasta con le prime fino al suo primo poligono, dove è incappata in una brutta sessione di tiro che l’ha costretta anche ad un giro di penalità. Da quel momento le azzurre sono scalate indietro e hanno dovuto accontentarsi di un piazzamento nelle 10.

