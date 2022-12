Sale sul terzo gradino del podio l‘Italia nella staffetta femminile di Hochfilzen, seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2022/2023. Un’ottima prova per il team azzurro, che quest’oggi ritrovava Dorothea Wierer, la quale era stata costretta invece a saltare l’esordio stagionale nella specialità a Kontiolahti. Prestazione di livello da parte di tutte e quattro le componenti della squadra, da Rebecca Passler in prima frazione fino ad arrivare a Lisa Vittozzi in chiusura, con Wierer e Comola nel mezzo. Italia che è anche stata in testa al termine delle prime due frazioni, grazie al 10/10 perfetto di Passler e Wierer nei primi quattro poligoni della gara.

A vincere è stata la Francia, guidata da una Simon che continua a fare meraviglie in questo inizio di stagione. Nulla hanno potuto le sorelle Oeberg: la Svezia deve accontentarsi del secondo posto. Per la terza piazza è stata una lotta tra Italia e Germania nell’ultima frazione, ma Lisa Vittozzi è stata più brava di Denise Herrmann in occasione dell’ultimo poligono e lì si è decisa la sfida.

