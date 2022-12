Biathlon, risultati e classifica sprint maschile Hochfilzen 2022: vince Boe, Giacomel 20°

I risultati e la classifica della sprint maschile di Hochfilzen (Austria), appuntamento valevole per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. A dominare le operazioni è il norvegese Johannes Thingnes Boe, che chiude alla grande con il tempo di 23:04.0 mettendo a segno il terzo trionfo di fila in stagione, il trentesimo in carriera in una sprint. Il campione scandinavo arriva davanti al francese Emilien Jacquelin ed al connazionale Sturma Holm Laegreid, rispettivamente secondo e terzo.

Gara anonima per lo svedese Martin Ponsiluoma, solamente sesto dietro all’altro norvegese Filip Fjeld Andersen ed al sorprendente lettone Andrejs Rastorgujevs. Tra gli italiani i migliori sono Tommaso Giacomel (20°) e Didier Bonaz (43°), unici due azzurri a partecipare all’inseguimento in programma domani. Molto lontani gli altri tre ovvero David Zingerle, Daniele Fauner e Daniele Cappellari. Di seguito i risultati e la classifica con i primi dieci tempi nel dettaglio ed anche quelli dei cinque italiani.

CLASSIFICA FINALE CON I PRIMI DIECI TEMPI

1. JOHANNES THINGNES BOE (NOR) 23:04.0

2. EMILIEN JACQUELIN (FRA) +43.0

3. STURLA HOLM LAEGREID (NOR) +46.9

4. FILIP FJELD ANDERSEN (NOR) +54.5

5. ANDREJS RASTORGUJEVS (LAT) +1:00.4

6. MARTIN PONSILUOMA (SWE) + 1:03.7

7. QUENTIN FILLON MAILLET (FRA) 1:09.1

8. JAKUB STVRTECKY (CZE) +1:10.5

9. JUSTUS STRELOW (GER) +1:14.5

10. JOHANNES DALE (NOR) +1:20.1

I TEMPI DEGLI ITALIANI

20. Tommaso Giacomel (ITA) +1:43.1

43. Didier Bonaz (ITA) +2:31.6

64. David Zingerle (ITA) +3:16.4

70. Daniele Fauner (ITA) +3:28.3

79. Daniele Cappellari (ITA) +3:42.9