Biathlon, risultati e classifica inseguimento maschile Kontiolahti 2022: bis di Johannes Boe, primi punti per Giacomel

Johannes Boe concede il bis, e dopo la vittoria nella sprint si aggiudica anche l’inseguimento che chiude la tappa maschile di Kontiolahti, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Un successo che in questo tipo di gara mancava da quasi tre anni al fenomeno norvegese, che non poteva iniziare in maniera migliore la sua stagione. Una gara ben gestita, nonostante due errori che rischiavano di diventare pesanti durante l’ultimo poligono. Per sua fortuna anche i diretti inseguitori sono stati ben lontani dalla perfezione. Il secondo posto va al connazionale Laegreid, mentre Jacquelin rovina nel finale una gara quasi perfetta, ma riesce comunque a salire sul podio. Riesce a chiudere nei primi 10 Fillon Maillet, che recupera qualche posizione rispetto al pettorale di partenza.

CAPITOLO ITALIANI – Primi punti stagionali per Tommaso Giacomel, autore di un’ottima prova sugli sci ma anche di tanti errori al tiro. L’azzurro riesce in ogni caso a chiudere in trentesima piazza. Sfumano di poco i punti invece a Didier Bionaz, che pur recuperando posizioni si ferma in 46esima posizione.

IL CALENDARIO COMPLETO

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

CLASSIFICA FINALE

1. J. Boe (NOR) 32:44.4

2. S. Laegreid (NOR) +19.2

3. E. Jacquelin (FRA) +47.3

4. S. Samuelsson (SWE) +1:12.7

5. R. Rees (GER) +1:20.7

6. J. Nelin (SWE) +1:32.0

7. F. Claude (FRA) +1:40.2

8. D. Zobel (GER) +1:44.2

9. T. Boe (NOR) +1:51.9

10. Q. Fillon Maillet (FRA) +1:55.4

30. T. Giacomel (ITA) +3:31.6

46 D. Bionaz (ITA) +4:32.3