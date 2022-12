L’Italia sogna per 3/4 di gara, ma alla fine deve inchinarsi alla grande performance di Julia Simon nell’inseguimento femminile di Kontiolahti della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. La transalpina, partita con il pettorale numero sedici, compie un autentico capolavoro e nell’ultimo giro stacca la nostra Dorothea Wierer, che deve accontentarsi di un comunque buon secondo posto, specialmente dopo il malanno di stagione che l’aveva condizionata nelle prime gare di questa tappa finlandese. Terza posizione per Evira Öberg, che dopo l’ultimo poligono vola sugli sci e toglie il podio ad una comunque bravissima Lisa Vittozzi. La veneta resta in ogni caso leader della classifica generale.

Ma le ottime notizie per i colori azzurri non sono finite qui, perché Samuela Comola e Rebecca Passler si piazzano rispettivamente in ventesima e ventunesima posizione. In particolar modo da segnalare la prova della valdostana, che partiva con il pettorale numero 44 quest’oggi. Zero errori al tiro per lei e primi punti stagionali. Molto indietro invece Michela Carrara, che chiude in 53esima posizione.

CLASSIFICA FINALE

1. J. Simon (FRA) 31:13.0

2. D. Wierer (ITA) +11.9

3. E. Oeberg (SWE) +21.7

4. L. Vittozzi (ITA) +26.3

5. E. Lunder (CAN) +33.2

6. C. Colombo (FRA) +53.5

7. M. Davidova C(ZE) +59.3

8. V. Voigt (GER) +1:04.6

9. L.T. Hauser (AUT) +1:04.7

20. S. Comola (ITA) +2:27.1

21. R. Passler (ITA) +2:28.2

56. M. Carrara (ITA) +5:53.5