Biathlon, risultati e classifica inseguimento femminile Hochfilzen 2022: vince Simon, Vittozzi ottava

Julia Simon vince l’inseguimento femminile di Hochfilzen, valido per la Coppa del Mondo di biathlon 2022/23. La francese è stata praticamente perfetta per tutta la gara, con un solo errore al poligono in tutta la gara e terminando in 27:47.9. Alle sue spalle la norvegese Tandervold, con un errore e 19.6 di distacco, e la ceca Davidova, con due bersagli mancati e 28.1 di distacco.

Tra le azzurre buona prova di Lisa Vittozzi, che chiude ottava posizione con due errori al poligono e 1:08.2 di distanza dalla testa. Troppi errori invece per Wierer, quattro, che chiude tredicesima a 1:41.6 dalla prima posizione. Infine l’ultima azzurra in gara, Comola, termina venticinquesima a +2:58.7 di distacco da Simon.

LA CLASSIFICA

1. J. SIMON FRA 27:47.9

2. I. L. TANDERVOLD NOR +19.6

3. M. DAVIDOVA CZE +28.1

4. E. OEBERG SWE +41.4

5. D. HERMANN GER +42.7

6. L. PERSSON SWE + 46.0

7. H. OEBERG SWE +1:05.2

8. L. VITTOZZI ITA +1:08.2

9. L.T HAUSER AUS +1:08.5

10. P. BATOVSKA SVK +1:14.1

13. D. WIERER ITA +1.41.6

25. S. COMOLA ITA +2:58.7