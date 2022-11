Biathlon, risultati e classifica individuale femminile Kontiolahti 2022: Vittozzi inizia con uno splendido 3°posto, vince Hanna Öberg

Sulla neve di Kontiolahti, in Finlandia, è andata in scena la gara di apertura della prima tappa di Coppa del Mondo femminile di biathlon 2022/2023. E nell’individuale 15 Km arrivano splendide notizie per l’Italia da Lisa Vittozzi, che dà il via alla sua stagione con uno splendido podio. Un solo errore al tiro e il sesto posto generale sugli sci le regalano la terza posizione finale, ad un passo dalla seconda piazza occupata dalla norvegese Tandrevold. Un podio che rappresenta una grande iniezione di fiducia per la veneta classe ’95 dopo una stagione 2021/2022 piuttosto complessa. La vittoria è andata ad Hanna Öberg, che di fatto si è resa protagonista di una gara a parte, totalmente dominata. En-plein Svezia, quindi, nelle due individuali che hanno aperto questa nuova stagione.

Lisa è riuscita a mettersi alle spalle le due tedesche Voigt ed Hermmann, la ceca Davidova e la minore delle sorelle Öberg, Elvira. Incolore la prestazione di Dorothea Wierer, che era rimasta comunque tra le prime fino al terzo poligono. Gara totalmente compromessa però nell’ultima serie di tiri, quando sbaglia ben tre volte. Riesce comunque a prendere qualche punticino, mentre Michela Carrara chiude fuori dalle 40. Buona performance da parte di Rebecca Passler, 47esima al traguardo. Male Samuela Comola in 63esima piazza. Domani andranno in scena le due staffette.

CLASSIFICA FINALE

1. H. Oeberg (SWE) 43:53.8

2. I.L. Tandrevold (NOR) +36.5

3. L. Vittozzi (ITA) +39.7

4. V. Voigt (GER) +1:00.5

5. J. Simon (FRA) +1:11.9

6. D. Herrmann (GER) +1:31.4

7. M. Davidova (CZE) +1:37.6

8. P. Batovska Fialkova (SVK) +1:39.7

9. E. Oeberg (SWE) +2:07.6

10. L.Lie (BEL) +2.08.1

38. D. Wierer (ITA) +4:29.5

43. M. Carrara (ITA) +5:30.4

47. R. Passler (ITA) +5:39.0

63. S. Comola (ITA) + 7:00.7