Biathlon, forfait di Hofer per la prima tappa di CDM a Kontiolahti

Forfait di Lucas Hofer per l’esordio in Coppa del Mondo previsto a Kontiolahti da martedì 29 novembre a domenica 4 dicembre. Il 33enne soffre da qualche settimana un’infiammazione al tendine tibiale della gamba sinistra, e ha così deciso di saltare la prima tappa della stagione per proseguire le cure. A partire per la Finlandia saranno gli azzurri Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, David Zingerle (alla prima assoluta sul massimo circuito) e Daniele Cappellari fra gli uomini e Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Samuela Comola e Rebecca Passler fra le donne.