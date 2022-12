Biathlon, Coppa del Mondo 2022/2023: classifica aggiornata dopo sprint maschile Hochfilzen

La classifica generale della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon aggiornata dopo lo sprint maschile di Hochfilzen (Austria). Il norvegese Boe si conferma sempre più leader dopo il suo terzo trionfo di fila. Subito dietro di lui il connazionale Lagreid ed il francese Jacquelin. Per gli italiani bene Tommaso Giacomel che, grazie al ventesimo posto, risale fino alla posizione numero 33. Di seguito la classifica generale aggiornata con le prime dieci posizioni e quelle degli italiani.

IL CALENDARIO COMPLETO

LA CLASSIFICA GENERALE CON I PRIMI DIECI

1. Johannes Boe (NOR) 299

2. Sturla Holm Lægreid (NOR) 250

3. Emilien Jacquelin (FRA) 193

4. Sebastian Samuelsson (SWE) 167

5. Roman Rees (GER) 166

6. Martin Ponsiluoma (SWE) 163

7. Niklas Hartueg (SWI) 144

8. Filip Fjeld Andersen (NOR) 134

9. Jesper Nelin (SWE) 131

10. David Zobel (GER) 126

GLI ITALIANI

33. Tommaso Giacomel (ITA) 32

46. Patrick Braunhofer (ITA) 17