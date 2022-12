Biathlon, classifica Coppa del Mondo maschile 2022/2023 aggiornata dopo inseguimento Kontiolahti

La classifica generale di Coppa del Mondo maschile di biathlon 2022/2023 aggiornata dopo la gara ad inseguimento di Kontiolahti. In Finlandia si chiude la prima tappa della stagione, con Johannes Boe che guadagna ulteriore sul connazionale Laegreid. Primi punti stagionali per Tommaso Giacomel, ora in classifica insieme a Braunhofer. Ecco, di seguito, la classifica aggiornata dopo questo nuovo appuntamento: domani spazio all’inseguimento per assegnare altri punti preziosi.

IL CALENDARIO COMPLETO

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI COPPA DEL MONDO MASCHILE

Johannes Boe (NOR) 209 Sturla Holm Lægreid (NOR) 190 Roman Rees (GER) 155 Sebastian Samuelsson (SWE) 145 David Zobel (GER) 126 Niklas Hartweg (SUI) 124 Martin Ponsiluoma (SWE) 123 Emilien Jacquelin (FRA) 118 Jesper Nelin (SWE) 101 Fabien Claude (FRA) 94

41. Patrick Braunhofer (ITA) 17

48. Tommaso Giacomel (ITA) 11