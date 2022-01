Biathlon, classifica Coppa del Mondo 2021/2022 maschile aggiornata dopo inseguimento Oberhof

by Giorgio Billone

Thomas Bormolini - Foto Pentaphoto

Va in archivio anche l’inseguimento di Oberhof, ecco dunque come cambia la classifica di Coppa del Mondo 2021/2022 maschile di biathlon, che vi proponiamo di seguito aggiornata dopo l’ultimo appuntamento in Germania. Vittoria di Fillon Maillet che balza anche in testa alla graduatoria scavalcando il connazionale Jacquelin, rimonta posizioni anche Boe con il suo terzo posto di oggi. Il primo degli italiani è Bormolini in ventiduesima posizione.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Quentin Fillon Maillet (FRA) 461 Emilien Jacquelin (FRA) 449 Sebastian Samuelsson (SWE) 425 Tarjej Boe (NOR) 404 Vetle Sjastaad Christiansen (NOR) 372 Sturla Holm Laegreid (NOR) 344 Johannes Thingnes Boe (NOR) 343 Eduard Latypov (RUS) 336 Alexandr Loginov (RUS) 314 Johannes Kuehn (GER) 279

22. Thomas Bormolini 175

29. Lukas Hofer 135

40. Tommaso Giacomel 70

63. Dominik Windisch 18

82.Didier Bionaz 3