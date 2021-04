Softball, raduno in vista dell’All-Star Game: ecco le quindici convocate

by Alessandro Amoruso

Italia Softball - Foto Fibs

La Nazionale Italia di softball si prepara in vista dei campionati europei in Friuli Venezia-Giulia che si disputeranno a fine giugno e i Giochi Olimpici di Tokyo un mese più tardi. La selezione si è radunata a Caronno Pertusella (VA), dove dal 7 al 9 maggio saranno presenti quindici atlete convocate dal manager Federico Pizzolini ed il suo staff. Nel pomeriggio di sabato 8 la Nazionale sarà impegnata in due partite contro una selezione di All Stars del campionato italiano. Di seguito le convocate: