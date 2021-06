Softball, Europei Friuli 2021: l’Italia non si ferma, battute anche Repubblica Ceca e Spagna

by Michele Muzzarelli

Italia Softball - Foto Fibs

Continua senza sosta il percorso netto dell’Italia agli Europei di softball in corso di svolgimento in Friuli Venezia Giulia. Le Azzurre campionesse in carica hanno infatti iniziato la seconda fase round robin con due vittorie, contro Repubblica Ceca e Spagna. Domani la sfida alla Germania, poi in serata la sfida di inizio terza fase contro la prima classificata del gruppo F.

EUROPEI SOFTBALL 2021: RISULTATI E CLASSIFICHE

Nel primo match di giornata le Azzurre si sono sbarazzate per 5-0 della Repubblica Ceca. Una partita complicata e bloccata nella prima metà, ma a sbloccare la situazione ci ha pensato Greta Cecchetti con un complete game shotout per poi lasciare spazio al fuoricampo di Erika Piancastelli che ha di fatto chiuso i conti. In serata poi la partita con la Spagna è stata resa più insidiosa e meno spettacolare dal forte vento, senza però mai mettere in dubbio la vittoria azzurra. Le ragazze di Pizzolini hanno battuto le iberiche in quattro riprese per 13-0: una superiorità netta, che legittima sempre più le ambizioni che hanno come obiettivo un dodicesimo titolo continentale.