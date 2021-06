Softball, Europei Friuli 2021: Italia ancora travolgente, 19-0 all’Ungheria

by Michele Muzzarelli

Italia Softball - Foto Fibs

Si chiude con un’altra netta vittoria la fase a gironi dell’Italia agli Europei di softball in corso in Friuli Venezia Giulia. Le Azzurre, forti di un 27-0 nel pomeriggio alla Bulgaria, hanno travolto anche l’Ungheria per 19-0 chiudendo così il gruppo A a punteggio pieno. Un’altra prestazione davvero solida, con cinque fuoricampo che hanno consentito di chiudere il match in tre riprese. Un risultato mai in discussione dunque, che spalanca alle Azzurre le porte della seconda fase: nel girone E l’Italia troverà Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Subito domani una doppia sfida fondamentale per le speranze di passaggio del turno, contro le ceche alle 12:30 e contro le spagnole alle 20.

