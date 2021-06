Softball, Europei 2021: l’Italia travolge anche la Polonia, successo per 10-0

by Alessandro Amoruso

Italia Softball - Foto Fibs

L’Italia vince in quattro riprese e mezza per 10-0 contro la Polonia nel secondo meglio degli Europei 2021 di softball, in corso di svolgimento in Friuli-Venezia Giulia. Sul diamante di Castions di Strada, in provincia di Udine, le Azzurre di Enrico Obletter indirizzano la pratica all’interno del primo inning: qui trovano metà della produttività dell’intera partita andando avanti 5-0. Il secondo inning è di passaggio, mentre il terzo contribuisce ad ampliare il parziale sul 7-0: protagonista Giulia Longhi con un fuoricampo. Il quarto inning serve a guadagnare la doppia cifra di vantaggio per le azzurre che, domani alla stessa ora, affronteranno l’Ungheria.

