Softball, Europei 2021: le convocate azzurre per il torneo in Friuli-Venezia Giulia

by Giorgio Billone

Italia Softball - Foto Fibs

Il manager dell’Italia del softball, Federico Pizzolini, ha diramato l’elenco delle convocate azzurre per gli Europei 2021 in programma in Friuli-Venezia Giulia. Le italiane difendono in casa il titolo continentale vinto le 2019 in Repubblica Ceca. Tre atlete azzurre non ci saranno: tre nomi importanti come Marta Gasparotto, Veronica Comar e Laura Vigna non ci saranno per motivi diversi, la prima per via dell’infortunio, la seconda per scelta tecnica e la terza per motivi disciplinari.

Questa dunque la lista delle convocate per la rassegna che inizierà il 27 giugno e si chiuderà il 3 luglio: Nicole Abacherli, Lisa Birocci, Ilaria Cacciamani, Emily Carosone, Greta Cecchetti, Elisa Cecchetti, Amanda Fama, Andrea Filler, Elisa Grifagno, Andrea Howard, Giulia Koutsoyanopulos, Alexia Lacatena, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Erika Piancastrelli, Beatrice Ricchi, Melany Sheldon.